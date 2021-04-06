Bodrum'da "Man & Woman Challenge" Triatlon Yarışı düzenlenecek
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Bodrum'da "Man & Woman Challenge" Triatlon Yarışı düzenlenecek

Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Spor
Bodrum'da 'Man & Woman Challenge' Triatlon Yarışı düzenlenecek

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Rekabetin cinsiyeti olur mu?" sloganıyla "Man & Woman Challenge" Triatlon Yarışı düzenlenecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Rekabetin cinsiyeti olur mu?" sloganıyla "Man & Woman Challenge" Triatlon Yarışı düzenlenecek.

Yarışmanın organizatörlerinden Mert Onaran, yaptığı açıklamada, Muğla Valiliği, Bodrum Belediyesi, Türkiye Triatlon Federasyonu ve bazı özel kuruluşların destekleriyle gerçekleştirilecek yarışmanın 23-25 Nisan'da yapılacağını bildirdi.

Triatlon ve duatlon kategorilerindeki yarışlara 400 sporcunun katılacağını belirten Onaran, böyle bir yarışmanın Bodrum'da düzenlenmesinin bölge açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Organizasyona bir sosyal sorumluluk bilinciyle başladıklarını aktaran Onaran, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar tatil ve eğlence kavramlarıyla birleşen Bodrum'un bu sporla da özdeşlemesini amaçlıyoruz. Bu yıl ilk kez düzenlenen "Man & Woman Challenge" triatlon yarışlarının sürekliliğinin sağlanmasını ve böylece uluslararası arenada yer edinmesini hedeflemekteyiz. Bu mücadele Bodrum'un ve ülkemizin marka değerine de güç katacak."

Yarışın ismi ve sloganıyla da dünyaya örnek olacağını belirten Onaran, sporda cinsiyet eşitçiliğine destek olmak amacıyla böyle bir isim belirlediklerini bildirdi.

Onaran, organizasyonun ruhunu yansıtan meydan okuma temalı madalyaların da Bodrum Sağlık Vakfı öğrencileri tarafından özel olarak tasarlanacağını, sporculara takdim edileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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