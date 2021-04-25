Bodrum'da "Man&Woman Challenge" Duatlon Yarışları yapıldı
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Bodrum'da "Man&Woman Challenge" Duatlon Yarışları yapıldı

Bodrum'da 'Man&Woman Challenge' Duatlon Yarışları yapıldı
Anadolu Ajansı / Osman URAS - Haberler | Spor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Rekabetin cinsiyeti olur mu?" sloganıyla "Man & Woman Challenge" kapsamında Duatlon yarışı düzenlendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Rekabetin cinsiyeti olur mu?" sloganıyla "Man & Woman Challenge" kapsamında Duatlon yarışı düzenlendi.

Muğla Valiliği, Bodrum Belediyesi, Türkiye Triatlon Federasyonu ve bazı özel kuruluşların destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde, yaklaşık 80 sporcu 10 kilometre koşu, 60 kilometre bisiklet ardından da 5 kilometre koşu etabında mücadele etti.

Torba ile Güvercinlik arasında bisiklete binen yarışçılar, doğayla içe içe koştu. Zorlu etapları geçen yarışçılar, izleyenlerin alkışlarıyla bitişe geldi.

Duatlon mücadelesinde genel klasman erkeklerde Zülfü Karabulut birinci, Oktay Fırat ikinci ve Nuri Acer üçüncü oldu.

Genel klasman kadınlar birincisi ise İpek Onaran Sezer olurken, ikinciliği Yasemin Türe, üçüncülüğü de Aslıhan İkizoğlu elde etti.

Dereceye girenlere, Kaynar mevkisindeki bir otelin bahçesinde düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS

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