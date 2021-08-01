Bodrum'da makilik yangını (6)
10 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDIMuğla'nın Bodrum ilçesi Umurca Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.
10 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla'nın Bodrum ilçesi Umurca Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Yaklaşık 10 saatte kontrol altına alınan yangında 50 hektar makilik ve ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Cavit AKGÜN- Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün