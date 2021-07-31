ALEVLERE KARADAN TOMA, DENİZDEN RÖMORKÖRLERLE MÜDAHALE
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ALEVLERE KARADAN TOMA, DENİZDEN RÖMORKÖRLERLE MÜDAHALE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bodrum'da makilik yangını (3)Muğla'nın Bodrum ilçesindeki makilik alanda çıkan yangında alevler kıyıya kadar indi.

Bodrum'da makilik yangını (3)

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki makilik alanda çıkan yangında alevler kıyıya kadar indi. Alevlerin İçmeler Mahallesi'ndeki tersanelere ulaşmaması için yoğun çaba veriliyor. Havadan ve karadan devam eden söndürme çalışmalarına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 2 römorkör kıyıdan su sıkarak, Muğla ve İzmir'den gelen toplam 6 toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile de kıyıdan su sıkılarak müdahalede bulunuluyor.

ALEVLERE KARADAN TOMA, DENİZDEN RÖMORKÖRLERLE MÜDAHALE
ALEVLERE KARADAN TOMA, DENİZDEN RÖMORKÖRLERLE MÜDAHALE
ALEVLERE KARADAN TOMA, DENİZDEN RÖMORKÖRLERLE MÜDAHALE
ALEVLERE KARADAN TOMA, DENİZDEN RÖMORKÖRLERLE MÜDAHALE
ALEVLERE KARADAN TOMA, DENİZDEN RÖMORKÖRLERLE MÜDAHALE
ALEVLERE KARADAN TOMA, DENİZDEN RÖMORKÖRLERLE MÜDAHALE
ALEVLERE KARADAN TOMA, DENİZDEN RÖMORKÖRLERLE MÜDAHALE
ALEVLERE KARADAN TOMA, DENİZDEN RÖMORKÖRLERLE MÜDAHALE
ALEVLERE KARADAN TOMA, DENİZDEN RÖMORKÖRLERLE MÜDAHALE
ALEVLERE KARADAN TOMA, DENİZDEN RÖMORKÖRLERLE MÜDAHALE
ALEVLERE KARADAN TOMA, DENİZDEN RÖMORKÖRLERLE MÜDAHALE
ALEVLERE KARADAN TOMA, DENİZDEN RÖMORKÖRLERLE MÜDAHALE
ALEVLERE KARADAN TOMA, DENİZDEN RÖMORKÖRLERLE MÜDAHALE
ALEVLERE KARADAN TOMA, DENİZDEN RÖMORKÖRLERLE MÜDAHALE
ALEVLERE KARADAN TOMA, DENİZDEN RÖMORKÖRLERLE MÜDAHALE
ALEVLERE KARADAN TOMA, DENİZDEN RÖMORKÖRLERLE MÜDAHALE
ALEVLERE KARADAN TOMA, DENİZDEN RÖMORKÖRLERLE MÜDAHALE
ALEVLERE KARADAN TOMA, DENİZDEN RÖMORKÖRLERLE MÜDAHALE
ALEVLERE KARADAN TOMA, DENİZDEN RÖMORKÖRLERLE MÜDAHALE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberleri! Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika haberleri! Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Son Dakika! Milas ve Bodrum ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı
Son Dakika! Milas ve Bodrum ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı
Alevlerin sardığı Bodrum'da korkulan oldu! Yangın lüks otele sıçradı
Alevlerin sardığı Bodrum'da korkulan oldu! Yangın lüks otele sıçradı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İlham Aliyev Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Alişan Çağatay Akman Sevda Erginci
Spor Ali Koç Eda Erdem Abdullah Avcı Alexandru Cicaldau Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ALEVLERE KARADAN TOMA, DENİZDEN RÖMORKÖRLERLE MÜDAHALE - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 18:04:05. #1.16#

title