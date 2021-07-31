ALEVLER TERSANELERİN BULUNDUĞU BÖLGEYE ULAŞTI
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ALEVLER TERSANELERİN BULUNDUĞU BÖLGEYE ULAŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bodrum'da makilik yangını (2)Muğla'nın Bodrum ilçesindeki makilik alanda çıkan yangında alevler, İçmeler mahallesindeki tersanelerin bulunduğu bölgeye ulaştı.

Bodrum'da makilik yangını (2)

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki makilik alanda çıkan yangında alevler, İçmeler mahallesindeki tersanelerin bulunduğu bölgeye ulaştı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri ve orman arazözleri karadan, takviye olarak gönderilen 1 helikopterde havadan müdahale edip, alevlerin önünün kesti. Tersanede çalışanları da alevlerden korunmak için hortumlarla su sıkarak söndürme çalışmalarına destek verdi. Rüzgarında yön değiştirmesiyle alevler Kızılağaç Mahallesi'ne doğru yöneldi. Geniş bir alanda etkili olan yangında, rüzgarın sürekli yön değiştirmesi nedeniyle faklı bölgelerde alevlenmelerin yaşanması söndürme ekiplerine zor anlar yaşatıyor. Yoğun dumanda çalışmaları zorlaştırıyor. 2 itfaiye eri ve 2 beton mikseri şoförü dumanlardan etkilendi. Dumandan etkilenen 4 kişiye, olay yerinde hazır bekletilen ambulansta ayakta müdahale edildi.

ALEVLER TERSANELERİN BULUNDUĞU BÖLGEYE ULAŞTI
ALEVLER TERSANELERİN BULUNDUĞU BÖLGEYE ULAŞTI
ALEVLER TERSANELERİN BULUNDUĞU BÖLGEYE ULAŞTI
ALEVLER TERSANELERİN BULUNDUĞU BÖLGEYE ULAŞTI
ALEVLER TERSANELERİN BULUNDUĞU BÖLGEYE ULAŞTI
ALEVLER TERSANELERİN BULUNDUĞU BÖLGEYE ULAŞTI
ALEVLER TERSANELERİN BULUNDUĞU BÖLGEYE ULAŞTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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