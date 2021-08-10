Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangına havadan ve karadan müdahale
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangına havadan ve karadan müdahale

Anadolu Ajansı / Osman Uras - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.

Dereköy Mahallesi'ndeki otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, 2 yangın söndürme uçağı, 5 yangın söndürme helikopteri ile havadan, çok sayıda arazöz, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile de karadan müdahale ediliyor.

Özel firmalara ait beton mikserleri de bölgede ekiplere destek veriyor. Yangının yerleşim yerine ulaşmaması için ekiplerin yoğun çabası sürüyor. Bazı vatandaşların tedbir amaçlı evlerinin etrafındaki kuru otları ve ağaçları suladığı görüldü.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ile İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan da yangın söndürme çalışmalarını olay yerinden yönlendiriyor.

Rüzgarın etkiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.

Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangına havadan ve karadan müdahale
Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangına havadan ve karadan müdahale
Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangına havadan ve karadan müdahale
Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangına havadan ve karadan müdahale

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Uras

Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)
Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)
Yangın söndürme çalışmaları sırasında 2 kişi devrilen ağacın altında kaldı
Yangın söndürme çalışmaları sırasında 2 kişi devrilen ağacın altında kaldı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer İlham Aliyev Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Akkaya Gülben Ergen Şahan Gökbakar Seren Serengil
Spor Ali Koç Metin Oktay Lionel Messi Burak Yılmaz Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangına havadan ve karadan müdahale - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 22:30:45. #1.16#

title