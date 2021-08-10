Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.

Dereköy Mahallesi'ndeki otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Rüzgarın etkiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı