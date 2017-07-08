Bodrum'da Makilik ve Otluk Alanda Yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, makilik ve otluk alanda çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.



Alınan bilgiye göre, Dereköy Mahallesi Çingil mevkisinde otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Arazinin engebeli olması dolayısıyla müdahalenin güçlükle yapıldığı yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.



Tarım arazilerine de sıçrayan yangına Milas Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz, 1 yangın söndürme uçağı ve iki helikopterle müdahale edildi. Yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alınan yangında 12 hektarlık alan zarar gördü.



Dereköy Muhtarı Cemal Akhan, zeytin ve armut ağaçlarının da bulunduğu yangın bölgesinde yaklaşık 50 ağacın yandığını söyledi.