Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın (4)

ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE İLERLİYORMuğla'nın Bodrum ilçesindeki otluk ve makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerlemeye başladı.

ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE İLERLİYOR

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki otluk ve makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerlemeye başladı. Yaklaşık 200 metre kadar yerleşim yerlerine yaklaşan yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş