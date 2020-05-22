Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın (3) Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Gürece Mahallesi'ndeki otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı.

İhbar üzerine, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Grup Amirliğine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın yoğun uğraşlar sonucu, kontrol atına alındı.

Bölgedeki bazı ev sahiplerinin de bahçe hortumlarıyla kuru otları ıslatarak söndürme çalışmalarına destek verdiği yangında, yaklaşık 10 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA