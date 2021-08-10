BODRUM'DA MAKİLİK VE OTLUK ALANDA YANGIN
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BODRUM'DA MAKİLİK VE OTLUK ALANDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki otluk ve makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki otluk ve makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor. Orman ve itfaiye ekiplerince 3 arazöz ve 4 itfaiye aracıyla karadan, 1 helikopterle de havadan alevlere müdahale ediliyor. Başta turistik mahalle Gümüşlük olmak üzere gökyüzünü kaplayan dumanlar ise ilçe genelinden görülüyor. Dereköy Mahallesi'nin üst kısmında çıkan yangının şu an için yerleşim yerinde herhangi bir tehlike oluşturmadığı, bölgedeki arazinin çoğunlukla otluk alan olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

BODRUM/DHA

BODRUM'DA MAKİLİK VE OTLUK ALANDA YANGIN
BODRUM'DA MAKİLİK VE OTLUK ALANDA YANGIN
BODRUM'DA MAKİLİK VE OTLUK ALANDA YANGIN
BODRUM'DA MAKİLİK VE OTLUK ALANDA YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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