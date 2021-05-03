Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Peksimet Mahallesi Bozdağ mevkisinden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın bölgesine giden ekipler, rüzgarla geniş bir alana yayılan alevlere müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla söndürülen yangında yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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