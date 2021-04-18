Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Son Dakika: Muğla'nın Datça ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Muğla'nın Datça ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Turgurteis Mahallesi Bayrak Tepesi mevkisinde alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın bölgesine giden ekipler, rüzgarla geniş bir alana yayılan yangına müdahale etmekte zaman zaman güçlük çekti.

Bölgedeki trafo ve elektrik panolarına da sıçrama tehlikesi bulunan yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Alanda soğutma çalışması başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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