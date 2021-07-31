Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (2)

Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kumbahçe Mahallesi İçmeler yolu güzergahındaki makilik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlerin yaklaşık 150 metre uzaklıktaki yerleşim alanına sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor.

Öte yandan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yoğunluk oluşmaması için yolda güvenlik önlemi aldı.

Kumbahçe Mahallesi'nde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle İçmeler Mahallesi'ndeki tersaneye kadar ulaştı. Tedbir amaçlı bölgedeki otel ve evleri boşaltma çalışmaları başlatıldı.

Oteldeki yerli ve yabancı turistler tekne ve sahil güvenlik botlarıyla denizden tahliye ediliyor.

Yangına 1 helikopter, 20'den fazla arazöz ve yangın söndürme ekipleri tarafından müdahale ediliyor. Bazı inşaat firmaları da beton mikserler ve su tankerleriyle ekiplere destek veriyor.

Öte yandan yangının çıkış nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (2)
Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (2)
Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (2)
Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

Son dakika haberleri! Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika haberleri! Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Tatilciler Marmaris'i terk ederken, tahliyeler de devam ediyor
Tatilciler Marmaris'i terk ederken, tahliyeler de devam ediyor
Alevlerin sardığı Bodrum'da korkulan oldu! Yangın lüks otele sıçradı
Alevlerin sardığı Bodrum'da korkulan oldu! Yangın lüks otele sıçradı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Çağatay Akman Prens William Sevda Erginci
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Metin Oktay Fatih Terim Hakan Reçber
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 18:17:41. #1.14#

title