Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Umurça ve Kumbahçe mahalleleri ile İçmeler yolu güzergahındaki makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan etkili müdahaleyle yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Milas İşletme Müdürlüğü, Bodrum İşletme Şefliğine ait 7 arazöz, 1 su tankeri, çok sayıda iş makinesi, 2 helikopter, 6 teknik personel ve Orman Muhafaza Memuru, 33 yangın söndürme işçisi çevre il ve ilçelerden ekipler katıldı. Çalışmalara, arama kurtarma dernekleri gönüllüleri ile vatandaşlar da destek verdi.

Bölgede soğutma çalışmaları arazözler ve İzmir Emniyet Müdürlüğüne ait 5 TOMA ile yapılıyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

Bodrum semalarını duman kapladı! Endişeli bekleyiş sürüyor
Bodrum semalarını duman kapladı! Endişeli bekleyiş sürüyor
Bodrum'dan son gelen görüntü dehşete düşürdü! Korku filmi gibi
Bodrum'dan son gelen görüntü dehşete düşürdü! Korku filmi gibi
Bodrum'daki yangına müdahale sürüyor! Tatilciler, yangını endişeyle izledi
Bodrum'daki yangına müdahale sürüyor! Tatilciler, yangını endişeyle izledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Haydar Aliyev Mehmet Özhaseki Ömer Halisdemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Aleyna Tilki Sevda Erginci Prens William
Spor Diego Mete Gazoz Metin Oktay Burak Elmas Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 02:23:30. #1.15#

title