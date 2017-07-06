Bodrum'da Makilik Alanda Yangın - Yangın Kontrol Altına Alındı

Bodrum ilçesinde, makilik alanda çıkan ve içerisinde kaya mezarların da olduğu geniş bir makilik alana yayılan yangın güçlükle kontrol altına alındı.



İlçeye bağlı Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisindeki 1. Derece Arkeolojik SİT alanı olan ve içerisinde üç adet kaya mezarı da bulunan bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Yangın, kuvvetli rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı.



Haber verilmesi üzerine bölgeye Bodrum Orman İşletme Şefliğine bağlı çok sayıda arazöz, orman işçisi ile Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı 20'ye yakın itfaiye ve AKUT ekibi sevk edildi.



Yangının bölgede faaliyet gösteren bir eğlence merkezine yaklaşması üzerine, iş yeri çalışanları ve müşteriler kısa süreli panik yaşadı. Yangının işletmeye sıçramaması için ekipler bölgede yoğun mücadele sarf etti.



Yangın sırasında bölgedeki telefon ve elektrik telleri alevlerden zarar gördü.



Yangının sarp arazide olması, ekiplerin müdahalesini zorlaştırdı. Yangın söndürme çalışmalarını tatilciler ile bölgede yaşayan vatandaşlar da izledi.



Uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınan yangında 20 hektarlık makilik ve otluk alanın zarar gördüğü öğrenildi.



Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.