Bodrum'da makilik alanda yangın - MUĞLA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, makilik ve otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.

Dereköy Mahallesi Çıngıl mevkisinden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine belirtilen bölgeye, Bodrum Orman İşletme Şefliğine ait arazözler ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangına, iki yangın söndürme helikopteri, AKUT, Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri de destek verdi. Ekipler, yangının yerleşim yerlerine yaklaşmaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın söndürme çalışmasına bazı vatandaşlar da destek verdi.

Kayalık ve sarp arazi nedeniyle güçlükle müdahale edilen yangın, havadan ve karadan yapılan çalışma sonucu söndürüldü.

Dereköy Mahallesi muhtarı Cemal Akhan, AA muhabirine, yangının ekiplerce kontrol altına alındığını söyledi.

Akhan, yangının çıkış nedenini henüz bilmediklerini ifade ederek, "Bölgede kuru ot çok olduğu için yangın riskini sık sık yaşayacağız gibi görünüyor. Yangın yerleşim yerlerine biraz uzak bir noktaydı ancak yaklaşma ihtimaline karşı biz tedbirimizi aldık. Olumsuz bir durum yaşanmadan söndürüldü." diye konuştu.

Yangında, yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA