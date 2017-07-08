Bodrum'da Makilik Alanda Yangın Çıktı (2)

Bodrum'da Makilik Alanda Yangın Çıktı (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIMuğla'nın Bodrum İlçesi Bağla Mahallesi'nde bu akşam makilik alanda çıkan yangın, itfaiye, orman ve AKUT ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Bodrum'da Makilik Alanda Yangın Çıktı (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Bodrum İlçesi Bağla Mahallesi'nde bu akşam makilik alanda çıkan yangın, itfaiye, orman ve AKUT ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemere göre 5 hektarlık alan zarar gördü.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla),