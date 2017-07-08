Bodrum'da Makilik Alanda Yangın Çıktı (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI



Muğla'nın Bodrum İlçesi Bağla Mahallesi'nde bu akşam makilik alanda çıkan yangın, itfaiye, orman ve AKUT ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemere göre 5 hektarlık alan zarar gördü.



Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.



Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla),