Bodrum'da Makilik Alanda Yangın Çıktı (2)
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIMuğla'nın Bodrum İlçesi Bağla Mahallesi'nde bu akşam makilik alanda çıkan yangın, itfaiye, orman ve AKUT ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla'nın Bodrum İlçesi Bağla Mahallesi'nde bu akşam makilik alanda çıkan yangın, itfaiye, orman ve AKUT ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemere göre 5 hektarlık alan zarar gördü.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.
Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla),