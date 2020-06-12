Bodrum'da, makilik alanda yangın BODRUM'da, makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

BODRUM'da, makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangın, paniğe yol açtı.

Gümbet Mahallesi'ndeki makilik alanda, henüz bilinmeyen nedenle akşam saatlerinde yangın çıktı. Otların kuru olması nedeniyle kısa sürede büyüyen yangını gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından alevleri söndürdü. Yangın, çevrede paniğe yol açtı.Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA