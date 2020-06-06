BODRUM'DA MAKİLİK ALANDA YANGIN MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki makilik alanda, yangın çıktı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki makilik alanda, yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Dereköy Mahallesinde makilik alanda, bugün saat 16 10 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler yangını, orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, ekipler sevk edildi. Yangına orman işçileri ve arazözler karadan, helikopterle havadan müdahale ediliyor. Söndürme çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA