Bodrum'da Makilik Alanda Yangın (2)

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yerleşim bölgesinin yakınındaki makilik alanda yangın çıktı.



Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Antik Tiyatro'nun üst kısmındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.



Yüksek sıcaklık ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, geniş alana yayıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.



Yerleşim alanlarını da tehdit eden yangının söndürülmesi için vatandaşlar çalışmalara destek veriyor.