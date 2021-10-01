Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Haberler
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Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel
Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Turgutreis Mahallesi Karabağ mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Bodrum Orman İşletme Şefliğine bağlı 2 arazöz ve Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekiplerce müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında, yaklaşık yarım hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri
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