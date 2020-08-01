Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, üç ayrı noktada makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

01.08.2020 20:57 | Son Güncelleme: 01.08.2020 21:02

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, üç ayrı noktada makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Turgutreis Mahallesi Bayrak Tepesi mevkisinde yerleşim yerlerine yakın makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Bodrum Orman İşletme Şefliğine ait 2 arazöz, 10 orman işçisi, Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı 7 itfaiye aracı ile 2 özel su tankeri sevk edildi.

Vatandaşlar, yangının yerleşim yerlerine sıçrama ihtimaline karşın kısa süreli panik yaşadı.

Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ile AKUT ekiplerinin de söndürme çalışmasına destek verdiği yangın kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 50 hektarlık makilik alanın zarar gördüğü belirtildi.

Çevre sakinlerinden Ilgın Beaton, AA muhabirine, her yıl aynı bölgede çıkan yangının kasıtlı olduğunu düşündüklerini söyledi.

Öte yandan alevlerin arasında kalan ve telef olmaktan son anda kurtulan iki yaban domuzunun kaçış anları, bir vatandaşın cep telefonunca görüntülendi.

Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: AA

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