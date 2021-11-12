BODRUM'DA MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, merdiven ile duvar boşluğu arasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı.

Çarşı Mahallesi Terzi İbrahim Özkeskin Meydanı'nda bir kedinin merdiven ile duvar boşluğu arasına sıkıştığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Bu kapsamda, özel aparatlar yardımıyla kedi sıkıştığı yerden çıkarılarak, serbest bırakıldı. Kedinin kurtulduğu gören çevredeki vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.