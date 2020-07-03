Bodrum'da mahalleli sokaktaki su sızıntısının önlenememesine tepki gösterdi
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Bodrum'da mahalleli sokaktaki su sızıntısının önlenememesine tepki gösterdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir grup mahalleli, sokağa uzun süredir sızan ve görüntü kirliliğine neden olan su sızıntısına tepki gösterdi.

03.07.2020 15:17 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:22

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir grup mahalleli, sokağa uzun süredir sızan ve görüntü kirliliğine neden olan su sızıntısına tepki gösterdi.

Yokuşbaşı Mahallesi 2218 Sokak'ta yaşayan mahalle sakinleri, uzun süredir bir site içerisindeki boş alandan sokağa sızan su sızıntısı için ilgili yerlere başvurdu.

Bölgede toplanan vatandaşlar duruma tepki göstererek, yetkililerden yardım istedi.

Mahalle sakinlerinden İlhami Karadağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, ne olduğunu bilmedikleri suyun altı aydır mahalleye aktığını, yolun yosunlaştığını ifade etti.

Belediyeye müracaat etmelerine rağmen bir çözüm bulunamadığını iddia eden Karadağ, "Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (MUSKİ) başvuruyoruz 'Bodrum Belediyesi ilgileniyor.' diyorlar. Bu pisliği kim temizleyecek? Biz bu konunun çözülmesini istiyoruz. Bizi burada bu şekilde yaşamaya layık görüyorlar. Bu işi yapamıyorlarsa görevi bıraksınlar." diye konuştu.

Metin Göncü ise kokudan ve görüntü kirliliğinden çok rahatsız olduklarını, konunun artık çözüme kavuşması gerektiğini bildirdi.

Gökhan Özden, yaşanan görüntünün Bodrum'a yakışmadığını vurgulayarak, "Belediye ve MUSKİ bu konuyu çözemiyor. Bunun bir şekilde sonuçlandırılması lazım. Altı aydır da sıkıntı çözülemiyor. Bu ne kadar daha bu şekilde devam edecek? Biz Bodrum'da yaşayanlar olarak çok üzgünüz." dedi.

Melahat Karadağ da çocuklarının sokakta oynayamadığını, suyun üzerinden geçmekte zorluk çektiklerini dile getirdi.

Bölgeye özellikle geceleri koku ve yoğun sinek geldiğini belirten Aynur Savaş ise "Küçük çocuğum var, sokağa çıkartamıyorum. Zaten sokakta kedi ve köpek pisliğinden geçilmiyordu. Bir de bu eklenince iyice çekilmez bir hal aldı." ifadesini kullandı.

Öte yandan açıklama yapıldığı sırada Bodrum Belediyesi Çevre Koruma Zabıta Birimi ekipleri de bölgeye gelerek alanı fotoğraflayıp, çıkan sudan numune aldı. Ayrıca bölgede araştırma yapıldığı, alınan numune sonucunda gereken işlemlerin başlatılacağı öğrenildi.

Bodrum'da mahalleli sokaktaki su sızıntısının önlenememesine tepki gösterdi

Kaynak: AA

Manşet

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