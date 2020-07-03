Bodrum'da mahalleli sokaktaki su sızıntısının önlenememesine tepki gösterdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bodrum'da mahalleli sokaktaki su sızıntısının önlenememesine tepki gösterdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir grup mahalleli, sokağa uzun süredir sızan ve görüntü kirliliğine neden olan su sızıntısına tepki gösterdi.

Bodrum'da mahalleli sokaktaki su sızıntısının önlenememesine tepki gösterdi
03.07.2020 14:33 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:17

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir grup mahalleli, sokağa uzun süredir sızan ve görüntü kirliliğine neden olan su sızıntısına tepki gösterdi.

Yokuşbaşı Mahallesi 2218 Sokak'ta yaşayan mahalle sakinleri, uzun süredir bir site içerisindeki boş alandan sokağa sızan su sızıntısı için ilgili yerlere başvurdu.

Bölgede toplanan vatandaşlar duruma tepki göstererek, yetkililerden yardım istedi.

Mahalle sakinlerinden İlhami Karadağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, ne olduğunu bilmedikleri suyun altı aydır mahalleye aktığını, yolun yosunlaştığını ifade etti.

Belediyeye müracaat etmelerine rağmen bir çözüm bulunamadığını iddia eden Karadağ, "Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (MUSKİ) başvuruyoruz 'Bodrum Belediyesi ilgileniyor.' diyorlar. Bu pisliği kim temizleyecek? Biz bu konunun çözülmesini istiyoruz. Bizi burada bu şekilde yaşamaya layık görüyorlar. Bu işi yapamıyorlarsa görevi bıraksınlar." diye konuştu.

Metin Göncü ise kokudan ve görüntü kirliliğinden çok rahatsız olduklarını, konunun artık çözüme kavuşması gerektiğini bildirdi.

Gökhan Özden, yaşanan görüntünün Bodrum'a yakışmadığını vurgulayarak, "Belediye ve MUSKİ bu konuyu çözemiyor. Bunun bir şekilde sonuçlandırılması lazım. Altı aydır da sıkıntı çözülemiyor. Bu ne kadar daha bu şekilde devam edecek? Biz Bodrum'da yaşayanlar olarak çok üzgünüz." dedi.

Melahat Karadağ da çocuklarının sokakta oynayamadığını, suyun üzerinden geçmekte zorluk çektiklerini dile getirdi.

Bölgeye özellikle geceleri koku ve yoğun sinek geldiğini belirten Aynur Savaş ise "Küçük çocuğum var, sokağa çıkartamıyorum. Zaten sokakta kedi ve köpek pisliğinden geçilmiyordu. Bir de bu eklenince iyice çekilmez bir hal aldı." ifadesini kullandı.

Öte yandan açıklama yapıldığı sırada Bodrum Belediyesi Çevre Koruma Zabıta Birimi ekipleri de bölgeye gelerek alanı fotoğraflayıp, çıkan sudan numune aldı. Ayrıca bölgede araştırma yapıldığı, alınan numune sonucunda gereken işlemlerin başlatılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak Haber
Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı Haber
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı Haber
Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı
Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı Haber
Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı
ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde Haber
ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde
Son dakika: Erdoğan'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama: 2 kişi öldü, 1'i ağır 74 kişi yaralandı Haber
Son dakika: Erdoğan'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama: 2 kişi öldü, 1'i ağır 74 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da kurulan fabrikayla 30 ülkeye maden suyu ihracatı yapılıyor
Afyonkarahisar'da kurulan fabrikayla 30 ülkeye maden suyu ihracatı yapılıyor
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Son dakika: Sakarya'daki fabrikanın patlama anı ortaya çıktı, fabrika saniyeler içinde alev topuna döndü
Son dakika: Sakarya'daki fabrikanın patlama anı ortaya çıktı, fabrika saniyeler içinde alev topuna döndü
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar
'Kız kaçırma' meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı
"Kız kaçırma" meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı
Şampiyon Liverpool'u 4-0 yenen City'de Guardiola'dan dikkat çeken sözler: Kanlarında hiç alkol olmadan geldiler
Şampiyon Liverpool'u 4-0 yenen City'de Guardiola'dan dikkat çeken sözler: Kanlarında hiç alkol olmadan geldiler
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Minik Leyla'nın ölümüne ilişkin yargılanan amcadan 'Leyla benim ciğerim' savunması
Minik Leyla'nın ölümüne ilişkin yargılanan amcadan "Leyla benim ciğerim" savunması
Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili
Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek
Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Kemal Sunal vefatının 20'nci yılında mezarı başında anıldı
Kemal Sunal vefatının 20'nci yılında mezarı başında anıldı
Altının gram fiyatı 391,5 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 391,5 liradan işlem görüyor
Beyaz Saray'ın etrafını fareler kuşattı
Beyaz Saray'ın etrafını fareler kuşattı
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Esra Albayrak Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Ozan Güven Buse Varol Hülya Avşar Şeyma Subaşı
Spor Cüneyt Çakır Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Şiddet Patlama Sakarya Jandarma
Şu an buradasınız: Bodrum'da mahalleli sokaktaki su sızıntısının önlenememesine tepki gösterdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 15:20:59. #1.14#
title