Bodrum'da lüks villaya kumarhane baskını
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Jandarma, Bodrum, Güncel

Bodrum'da lüks villaya kumarhane baskını

Bodrum'da lüks villaya kumarhane baskınıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde lüks villayı kumarhaneye çeviren 2 kişi jandarma ekiplerinin yaptığı baskınla suçüstü yakalandı.

11.04.2020 21:16 | Son Güncelleme: 11.04.2020 21:18
Bodrum'da lüks villaya kumarhane baskını

Bodrum'da lüks villaya kumarhane baskını

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde lüks villayı kumarhaneye çeviren 2 kişi jandarma ekiplerinin yaptığı baskınla suçüstü yakalandı. Baskında kumar oynayan 10 kişiye idari yaptırım cezası verildi.

Turgutreis mahallesinde jandarma ekiplerine yapılan bir ihbar üzerine Turgutreis sanayi sitesinde bulunan lüks bir villa takibe alındı. İçeriye giren insanları gören jandarma operasyon için düğmeye bastı. Gece saatlerinde yapılan operasyon sonucu lüks villanın tamamen kumarhaneye çevrildiği öğrenildi. Suçüstü yapılan operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 10 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı. Lüks villayı kumarhaneye çeviren 1'i kadın 2 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece idari ceza parası kesilerek serbest bırakıldı.

Öte yandan, Koronavirüs salgınını hiçe sayarak sosyal mesafeyi korumayan 10 kişinin evlerinde karantina altına alındığı öğrenildi.

Bodrum'da lüks villaya kumarhane baskını

Kaynak: DHA

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