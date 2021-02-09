Bodrum'da lise öğrencileri sulak alanın korunması için imza kampanyası başlattı

Bodrum ilçesindeki Gölköy Kovalık Sulak Alanı'nın korunması için Bodrum Bilnet Okulları ile Bodrum Kent Konseyi iş birliğinde imza kampanyası başlatıldı.

Bodrum ilçesindeki Gölköy Kovalık Sulak Alanı'nın korunması için Bodrum Bilnet Okulları ile Bodrum Kent Konseyi iş birliğinde imza kampanyası başlatıldı.

"https://bit.ly/3cUOlQ7" adresinden destek verilebilecek projede lise öğrencileri yapacakları bilgilendirme toplantıları ve etkinliklerle geniş kitlelere ulaşarak sulak alana dikkati çekmeyi hedefliyor.

Doğasever öğrenciler, ilk etapta konuyla ilgili hazırladıkları afişler ve metinlerle arkadaşlarını ve öğretmenlerini bilgilendirdi.

Sulak alanın yaşaması için çalışan Bodrum Kent Konseyi ile çevrim içi toplantılar da gerçekleştiren öğrenciler, hazırladıkları kamu spotlarını sosyal medyada paylaşmaya başladı.

Daha önce yapılan Gölköy kampanyalarına katılan Fotoğrafçı Mustafa Ünlü ile bölgenin tarihi, jeolojik yapısı ve hurma ağaçları ile ilgili bir toplantı yapan öğrenciler, Bodrum Kent Konseyinin internet üzerinden başlattığı imza kampanyasına da destek vermeye çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı