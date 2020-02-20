Bodrum'da lastik botta 33 kaçak göçmen yakalandı

20.02.2020 17:07 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:07

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden, lastik botla Yunan Adaları'na geçmeye çalışan 33 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, saat 02.00 sıralarında, Bodrum'un Yalıkavak açıklarında lastik botla ilerleyen bir grup kaçak göçmen fark etti. Durdurulan lastik bottaki 33 kaçak göçmen Sahil Güvenlik botuna alınarak, kıyıya çıkartıldı. Orta Afrika, Filistin, Suriye, Yemen, Kongo, Mısır ve Somali uyruklu olan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA