Bodrum'da lahitte bulunan eserler Bodrum Kalesi'nde sergilenmeye başlandı
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Bodrum'da lahitte bulunan eserler Bodrum Kalesi'nde sergilenmeye başlandı

Bodrum'da lahitte bulunan eserler Bodrum Kalesi'nde sergilenmeye başlandı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Kültür Sanat

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kapağını açtığı 2 bin 400 yıllık lahitten çıkartılan eserler, Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesinde sergilenmeye başlandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kapağını açtığı 2 bin 400 yıllık lahitten çıkartılan eserler, Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesinde sergilenmeye başlandı.

İlçede bir inşaatın temel kazısında ortaya çıkan lahitteki pelike, altın yüzük, altın kolye gibi parçaların Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesindeki restorasyon çalışması tamamlandı.

Yaklaşık bir ay laboratuvar ortamında restorasyona tabi tutulan ve arkeoloji dünyasına ışık tutacağı düşünülen eserler, Doğu Nekropolü Salonu'nda özel bir alanda sergileniyor.

Eserlerin, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmesi bekleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 3 Nisan'da Yokuşbaşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'nde 2 bin 400 yıllık lahitin kapağını törenle açmış, mezardan iki iskelet ile pelike, altın yüzük, altın kolye parçaları, sikke ve amhoriskoslara ait kırık ağız parçaları çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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