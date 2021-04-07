Bodrum'da lahit mezarda bulanan eserler arkeoloji dünyasına ışık tutacak
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Bodrum'da lahit mezarda bulanan eserler arkeoloji dünyasına ışık tutacak

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Kültür Sanat
Bodrum'da lahit mezarda bulanan eserler arkeoloji dünyasına ışık tutacak

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kapağını açtığı ve 2 bin 400 yıllık tarihi eserlerin ortaya çıktığı lahit mezarın bulunduğu bölgede çalışmalar hassas şekilde yürütülüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kapağını açtığı ve 2 bin 400 yıllık tarihi eserlerin ortaya çıktığı lahit mezarın bulunduğu bölgede çalışmalar hassas şekilde yürütülüyor.

Yokuşbaşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'nde bir inşaatın temel kazısında ortaya çıkan ve Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müze Müdürlüğünce kazı çalışması başlatılan lahit mezar alanında çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Bakan Ersoy'un da yakından takip ettiği çalışmalarda tespit edilen 15 mezar ve çok sayıda eserle ilgili titiz bir çalışma gerçekleştiriliyor.

Hiç bozulmamış halde günümüze ulaşan lahit mezarda bulunan eşyalar özenle çıkarılıp temizlenerek korumaya alınıyor. Lahitteki mezardan çıkan erkek ve kadın iskeletleri üzerinde de inceleme yapan ekipler, iskeletlerin döneminin zenginlerinden bir çifte ait olduğunu düşünüyor.

Bölgede kazı yürüten arkeologlar ve müze yetkilileri eşyaların bulunduğu mezardan daha çok şey çıkacağına inanırken, çamurun altında olduğu düşünülen eserleri bulmak için de çaba sarf ediyor.

Mezar, arkeoloji dünyasında heyecan uyandırdı

Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müze Müdürü Hüseyin Toprak, AA muhabirine, özel mülkiyete ait üçüncü derece arkeolojik sit alanında sondaj kazısı çalışmalarına başlanıldığını söyledi.

Çalışmalar sırasında bölgede bugüne kadar 12 basit tipte mezar ile bir lahit mezar tespit edildiğini aktaran Toprak, emsallerinden daha büyük boyutlu olan mezarın kapağı kaldırıldığında ise iki iskeletle karşılaşıldığını dile getirdi.

Mezar alanının Milattan Önce 4. yüzyıla ait Halikarnasosun bir doğu nekropol kısmı olduğunu düşündüklerini anlatan Toprak, şöyle konuştu:

"Mezar alanı hiçbir yerden hasar almamış ve gömüldüğü gibi kalmış. İçindeki malzemeler de hiçbir sarsıntıdan etkilenmemiş. Bu mezar Bodrum'da ve arkeoloji dünyasında bir heyecan uyandırdı. Lahit mezar alanında çalışmalar ivedilikle başladı. Lahitin içinden ilk etapta pelike, altın yüzük, altın kolye parçaları, sikke ve amhoriskoslara ait kırık ağız parçaları bulundu. Bu parçaların mezar ritüeline ait olduğu ve eserlerin günümüzden 2 bin 400 yıl öncesine ait olduğunu söyleyebiliriz."

Çalışmalar tamamlandıktan sonra buluntular Bodrum'un tarihine ışık tutacak

Halikarnassos şehir surlarının hemen doğusunda kalan ve kentin doğu nekropolü olarak bilinen alanın Roma Dönemi'ne kadar yoğun olarak kullanıldığını vurgulayan Toprak, "Bugüne kadar bu alanda yapılan kazılarda Karyalı prensesin mezarı başta olmak üzere 50'nin üzerinde mezarın kazısı yapıldı. Mezar buluntuları Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde Karyalı Prenses ve Doğu Nekropolü salonlarında sergileniyor." diye konuştu.

Bölgede yürütülen kazı ve kurtarma çalışmalarının Bodrum'un tarihine de ışık tutacağına değinen Toprak, çalışmalar tamamlandıktan sonra buluntuların restorasyonu ve bilimsel çalışmaların Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi uzmanlarınca yapılarak en kısa zamanda sergileneceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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