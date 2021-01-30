Bodrum'da kuyuya düşen yaban domuzu kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bodrum'da kuyuya düşen yaban domuzu kurtarıldı

30.01.2021 14:13 | Son Güncelleme: 30.01.2021 14:16
Bodrum'da kuyuya düşen yaban domuzu kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuyuya düşen yaban domuzu kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuyuya düşen yaban domuzu kurtarıldı.

İslamhaneleri mevkisinde bir yaban domuzunun yaklaşık 10 metrelik kuyuya düştüğü ihbarını alan Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezi yetkilileri, çalışma başlattı.

Ekipler, içinde bir miktar su bulunan kuyudaki domuzu kurtarmak için AKUT Bodrum gönüllülerinden destek istedi.

Domuz, barınak görevlileri ve AKUT'un kuyuda yaptığı çalışmayla kurtarılarak doğal ortamına bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ali Çelebi Özcan Özel Muharrem İnce Mustafa Şentop
Magazin Sezen Aksu Cansu Dere Feyza Aktan Jason Statham
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Gökhan Gönül Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kaza İstifa Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bodrum'da kuyuya düşen yaban domuzu kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 14:17:32. #1.14#
title