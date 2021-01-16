Bodrum'da kuyuya düşen tilki kurtarıldı
16.01.2021 16:05 | Son Güncelleme: 16.01.2021 16:14
Muğla'nın Bodrum ilçesinde su kuyusuna düşen tilki, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde su kuyusuna düşen tilki, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Yukarı Mazı Mahallesi Küme Evleri mevkisinde, bir tilkinin bahçedeki kuyuya düştüğü ihbarını üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye gitti.
İtfaiye ekibinin merdiven yardımıyla indiği kuyudan tilki, kurtarıldı.
Kurtarma anı, itfaiye ekibince görüntüledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı