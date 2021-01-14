Son dakika haberi! Bodrum'da kuyuya düşen tavuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Son dakika haberi! Bodrum'da kuyuya düşen tavuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı

14.01.2021 23:35 | Son Güncelleme: 15.01.2021 00:25

Son dakika haberleri... Muğla'nın Bodrum ilçesinde su kuyusuna düşen tavuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde su kuyusuna düşen tavuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gümüşlük Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde, bir tavuğun bahçe içerisinde bir miktar su olan yaklaşık 10 metrelik kuyuya düştüğü ihbarını alan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, bahse konu adrese gitti.

İtfaiye erinin halat ve merdiven yardımıyla indiği kuyudan sağ olarak kurtarılan tavuk, sahibine teslim edildi.

Kurtarma anları, itfaiyenin kamerasına da yansıdı.

Son dakika haberi! Bodrum'da kuyuya düşen tavuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Son dakika haberi! Bodrum'da kuyuya düşen tavuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Son dakika haberi! Bodrum'da kuyuya düşen tavuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Son dakika haberi! Bodrum'da kuyuya düşen tavuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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