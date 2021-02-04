Bodrum'da kuyuya düşen buzağıyı itfaiye kurtardı
04.02.2021 22:57 | Son Güncelleme: 04.02.2021 23:00
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuyuya düşen buzağı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuyuya düşen buzağı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Dereköy Mahallesi'nde bir buzağının, içerisinde su olan yaklaşık 7 metrelik kuyuya düştüğü ihbarını alan Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, söz konusu adrese gitti.
Kuyuda mahsur kalan buzağı halat yardımıyla kurtarıldı.
Durumu iyi olduğu gözlenen buzağı, sahibine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı