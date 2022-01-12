Bodrum'da kuvvetli yağmur bugün de etkili oldu, evleri su bastı - Haberler
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Bodrum'da kuvvetli yağmur bugün de etkili oldu, evleri su bastı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bodrum'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle Yalıkavak ve Geriş Mahallesi'nde birçok ev ve iş yerini su bastı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - Bodrum'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle Yalıkavak ve Geriş Mahallesi'nde birçok ev ve iş yerini su bastı. Bir binanın zemin katındaki daire tamamen sular içerisinde kaldı. Ekipler binadaki suyu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürürken, aynı bölgede sular altında kalan bahçelerde ise tahliye işlemi devam ediyor.

Öte yandan, İslamhaneleri Mahallesi'nde belediye ekiplerince sokaklarda temizlik çalışması yapılıyor. Aynı mahallede bulunan ve içerisi tamamen su basan bir marangozhanede su tahliye çalışması devam ediyor. Ekiplerin hem temizlik hem de su tahliye çalışması aralıksız sürüyor.

Atölyesi su basan Cuma Özen, 'Alt atölyeydi komple ve su bastı orayı. Yukarıdan gelen su olduğu gibi bu bölümü kapladı. Yaklaşık 1 metre yükseldi su. Dünden beri su tahliyesi için uğraşıyoruz" dedi.

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