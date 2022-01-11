Bodrum'da kuvvetli yağmur bugün de etkili oldu, evleri su bastı (2) - Haberler
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Bodrum'da kuvvetli yağmur bugün de etkili oldu, evleri su bastı (2)

Bodrum'da kuvvetli yağmur bugün de etkili oldu, evleri su bastı (2)
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

MAHSUR KALAN YAŞLI KADINI POLİS KURTARDIMuğla'nın Bodrum ilçesinde kuvvetli sağanağın neden olduğu su baskınlarında, Yalıkavak Mahallesi'ndeki evinde mahsur kalan yaşlı bir kadın, Muğla 9112 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ve polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MAHSUR KALAN YAŞLI KADINI POLİS KURTARDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuvvetli sağanağın neden olduğu su baskınlarında, Yalıkavak Mahallesi'ndeki evinde mahsur kalan yaşlı bir kadın, Muğla 9112 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ve polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

BELEDİYEDEN YARDIM

Öte yandan, Bodrum Belediyesi Kültür Sosyal İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından su baskınlarında zarar gören evlerde yaşayan vatandaşlara yatak, battaniye, kumanya ve çocuk bezi başta olmak üzere çeşitli yardımlarda bulunuldu. Desteklerin sağlandığı saha çalışmalarında Belediye Gıda A.Ş. ekiplerince sıcak yemek dağıtımı da yapıldı. Ayrıca, barınma ihtiyacı olan vatandaşlar için Gümbet Mahallesi'nde bir otelde misafir edilecekleri bildirildi.

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla),


Bodrum'da kuvvetli yağmur bugün de etkili oldu, evleri su bastı (2)

Bodrum'da kuvvetli yağmur bugün de etkili oldu, evleri su bastı (2)

Bodrum'da kuvvetli yağmur bugün de etkili oldu, evleri su bastı (2)

Bodrum'da kuvvetli yağmur bugün de etkili oldu, evleri su bastı (2)

Bodrum'da kuvvetli yağmur bugün de etkili oldu, evleri su bastı (2)

Bodrum'da kuvvetli yağmur bugün de etkili oldu, evleri su bastı (2)

Bodrum'da kuvvetli yağmur bugün de etkili oldu, evleri su bastı (2)

Bodrum'da kuvvetli yağmur bugün de etkili oldu, evleri su bastı (2)

Bodrum'da kuvvetli yağmur bugün de etkili oldu, evleri su bastı (2)

Bodrum'da kuvvetli yağmur bugün de etkili oldu, evleri su bastı (2)

Bodrum'da kuvvetli yağmur bugün de etkili oldu, evleri su bastı (2)

Bodrum'da kuvvetli yağmur bugün de etkili oldu, evleri su bastı (2)

Bodrum'da kuvvetli yağmur bugün de etkili oldu, evleri su bastı (2)

Bodrum'da kuvvetli yağmur bugün de etkili oldu, evleri su bastı (2)

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Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri

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