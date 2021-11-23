Bodrum'da, rüzgarda sürüklenen tekne karaya oturdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum'da, rüzgarda sürüklenen tekne karaya oturdu

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle 'Çilek' isimli 10 metrelik yelkenli, karaya doğru sürüklenip yan yattı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle 'Çilek' isimli 10 metrelik yelkenli, karaya doğru sürüklenip yan yattı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün Bodrum için yaptığı sağanak uyarısı sonrası yer yer yağmur ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Yahşi Mahallesi'ndeki Yahşi Plajı'nda saatteki hızı 60 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar nedeniyle 10 metre uzunluğundaki 'Çilek' isimli yelkenli, sürüklendi. Karaya oturan tekne, yan yattı. Sahibinin tespit edilmesinin ardından teknenin kurtarılması için çalışma başlatılacağı belirtildi.


Bodrum'da, rüzgarda sürüklenen tekne karaya oturdu

Bodrum'da, rüzgarda sürüklenen tekne karaya oturdu

Bodrum'da, rüzgarda sürüklenen tekne karaya oturdu

Bodrum'da, rüzgarda sürüklenen tekne karaya oturdu

Bodrum'da, rüzgarda sürüklenen tekne karaya oturdu

Bodrum'da, rüzgarda sürüklenen tekne karaya oturdu

Bodrum'da, rüzgarda sürüklenen tekne karaya oturdu

Bodrum'da, rüzgarda sürüklenen tekne karaya oturdu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı! Yarına dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı! Yarına dikkat

 İzmir'de özel bakımevinde kalan milyoner kadın sırra kadem bastı

İzmir'de özel bakımevinde kalan milyoner kadın sırra kadem bastı

 Meteoroloji'nin 22 Kasım raporu ortaya çıktı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak

Meteoroloji'nin 22 Kasım raporu ortaya çıktı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title