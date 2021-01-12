Bodrum'da kuvvetli rüzgar nedeniyle Bodrum-Datça arası feribot seferleri yapılamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bodrum'da kuvvetli rüzgar nedeniyle Bodrum-Datça arası feribot seferleri yapılamadı

12.01.2021 17:05 | Son Güncelleme: 12.01.2021 17:05
Bodrum'da kuvvetli rüzgar nedeniyle Bodrum-Datça arası feribot seferleri yapılamadı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili oluyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili oluyor.

İlçede dün akşam saatlerinden itibaren rüzgarlı hava etkili oluyor.

Bugün yapılması planlanan Bodrum-Datça arası karşılıklı feribot seferleri yarına ertelendi.

Sahillerdeki küçük balıkçı tekneleri limanlara alındı.

Deniz suyu, dalgalarla bazı işletmelerin balkonlarına kadar yükseldi. Akşam saatlerinden sonra rüzgarın etkisinin azalması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlker Başbuğ Fahrettin Koca Mustafa Şentop Alparslan Türkeş
Magazin Kanye West Seda Sayan Cem Yılmaz Oğuzhan Koç
Spor Ali Koç Emre Taşdemir Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kaza Kongre Mesut Özil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bodrum'da kuvvetli rüzgar nedeniyle Bodrum-Datça arası feribot seferleri yapılamadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 17:08:20. #1.15#
title