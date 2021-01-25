Bodrum'da kuvvetli rüzgar
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Bodrum'da kuvvetli rüzgar

25.01.2021 19:51 | Son Güncelleme: 25.01.2021 19:51
Bodrum'da kuvvetli rüzgar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kuvvetli rüzgarda bir tekne kıyıya sürüklendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kuvvetli rüzgarda bir tekne kıyıya sürüklendi.

İlçede dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar denizcileri olumsuz etkiledi.

Açıklarda rüzgarın saatteki hızı zaman zaman 50 kilometreyi geçti. Gümbet Mahallesi'nde açıkta demirli bir yelkenli kıyıya sürüklendi. Bodrum Limanı'ndan denize açılmayan balıkçılar ağlarını tamir etti.

Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren etkisinin azalması bekleniyor.

Rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalarla deniz suyu, sahildeki işletmelerinin balkonlarına kadar çıktı.

Bazı vatandaşlar dalgaları izledi, bazları da cep telefonu kamerası ile dalgalarla fotoğraf çektirmeye çalıştı. Bu esnada ayakkabılarını çıkarıp kumsala inenler de oldu.

Dalgaların köpükleriyle kaplanan dünyaca ünlü Kumbahçe Plajı'nın çevresinde, güneşin bulutlar arasından yüzünü gösterdiği anlarda, daha fazla hareketlilik yaşandı.

Öte yandan, Bodrum Feribot İşletmeleri'nden alınan bilgiye göre, rüzgarın yarın öğle saatlerinde hızını yeniden artırması beklendiği için Bodrum-Datça arası feribot seferlerinin karşılıklı iptal edildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS

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