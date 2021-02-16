Bodrum'da kuvvetli fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bodrum'da kuvvetli fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi

16.02.2021 16:19 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:23
Bodrum'da kuvvetli fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan, kuzey ve kuzeydoğudan saatteki hızı 80 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.

Feribot seferlerinin iptal edildiği ilçenin Torba, Göltürkbükü, Gündoğan, Yalıkavak ve Gümüşlük mahallelerinde denize açılamayan balıkçılar, kıyıdaki teknelerinin zarar görmemesi için tedbir aldı. Amatör balıkçılara ait bazı teknelerin ise su aldığı görüldü.

İlçede rüzgarın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yüksek kesimlerde kar etkili oluyor

Bu arada, kentin yüksek kesimlerine kar yağdı.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yılanlı mevkisinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Kırsal kesimde bulunan çok sayıda mahallenin de yolları karla kaplandı.

Bölgede, yol açma ve tuzlama çalışması yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Emina Jahovic Mustafa Sandal Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Milli Terör Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bodrum'da kuvvetli fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 16:25:39. #1.14#
title