Bodrum'da kürek teknesi denize indirildi

Bodrum ilçesinde, Halikarnas Kürek Takımı'na kazandırılan yarış teknesi denize indirildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bitez Özgür Plaj'da gerçekleştirilen etkinlikte, ilçede sporun yaygınlaşmasına destek veren eski milli sporcu Celal Gürsoy'a teşekkür etti.

Bodrum'da yaşayan insanlar için küreğin çok uygun bir spor dalı olduğuna işaret eden Aras, "Türkiye'de milli takımlar seviyesinde 65 yılını bu spora adayan Celal Gürsoy'un burada olması bizim için şanstır. Bodrum gün geçtikçe büyüyor, insanların sosyal ihtiyaçları her geçen gün ön plana çıkıyor. Bunun içinde en uygun alan olan, üç tarafı denizlerle çevrili yarımadamızda su sporlarına çok önem vermek durumundayız." diye konuştu.

Tekne, denize indirildi.

Etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, IMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Dinç, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Uzunlulu ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı