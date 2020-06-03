Bodrum'da kumar operasyonu
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Bodrum'da kumar operasyonu

Muğla'nın dünyaca ünlü tatil ilçesi Bodrum'da lüks bir villada kumar oynayan 23 kişiye idari para cezası kesildi.

Bodrum'da kumar operasyonu
03.06.2020 16:18 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:21

Muğla'nın dünyaca ünlü tatil ilçesi Bodrum'da lüks bir villada kumar oynayan 23 kişiye idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalıkavak'yaki lüks bir villada kumar oynandığı ihbarını aldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ekiplerin belirlenen adrese yaptıkları operasyonda villa içerisinde 23 şahsın olduğu, barbut tabir edilen kumar oyununun oynandığı tespit edildi. Masa üzerinde bulunan 9 bin TL, 700 Dolar ve 50 Euro ile oyun zarları ve oyun kağıtlarına el konulurken, ikamette yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İkamette bulunan 23 şahsa kumar oynamaktan toplam 28 bin 175 TL idari para cezası, ayrıca sosyal mesafe kuralına uymamaktan gerekli idari yaptırım kararı düzenlendi. İki şahsa kumar oynanması için yer temini sağlama suçundan adli işlem yapıldığı açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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