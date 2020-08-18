Bodrum'da, 'kum kaçmasın' diye deniz dibine duvar örmüşler (2)
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Bodrum'da, 'kum kaçmasın' diye deniz dibine duvar örmüşler (2)

DENİZ DİBİNDEKİ BETON DUVARLARA İNCELEME BAŞLATILDIBodrum ve Milas ilçesinde, deniz tabanına sahildeki ince kumlaranı dalgalarla gitmemesi için yapılan ve su altı kameralarınca tespit edilen beton duvarlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bodrum'da, 'kum kaçmasın' diye deniz dibine duvar örmüşler (2)
18.08.2020 19:24 | Son Güncelleme: 18.08.2020 19:28

DENİZ DİBİNDEKİ BETON DUVARLARA İNCELEME BAŞLATILDI

Bodrum ve Milas ilçesinde, deniz tabanına sahildeki ince kumlaranı dalgalarla gitmemesi için yapılan ve su altı kameralarınca tespit edilen beton duvarlarla ilgili soruşturma başlatıldı.Yalıkavak, Güvercinlik ve Pina Yarımadası'nda deniz tabanına beton set çekildiği ihbarını alan Bodrum Belediyesi ile Bodrum Kent Konseyi yetkilileri, bahse konu alanlarda inceleme yaptı. Su altı kamerasıyla da tespit edilen görüntülerde, deniz altına metrelerce uzunlukta beton duvarlar çekildiği belirlenip, soruşturma başlatıldı. Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü'nce ise Yalıkavak'taki bir şirket hakkında dava açılacağı öğrenildi.

Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla),


Kaynak: DHA

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