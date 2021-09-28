Bodrum'da kül olan ormanlar yeniden yeşeriyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum'da kül olan ormanlar yeniden yeşeriyor

İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan - Haberler | Güncel

- Bodrum'da kül olan ormanlar yeniden yeşeriyor Ağustos ayından Bodrum'da 11 gün süren yangın felaketinin ardından siyaha bürünen ormanlar tekrar yeşermeye başladı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - - Bodrum'da kül olan ormanlar yeniden yeşeriyor

MUĞLA - Ağustos ayından Bodrum'da 11 gün süren yangın felaketinin ardından siyaha bürünen ormanlar tekrar yeşermeye başladı. Yanan ağaçların köklerinden yeşer filizler görenleri sevindirdi.

Ağustos ayında 11 gün süren ve Bodrum'un ciğerlerini yakan yangınların ardan yaklaşık 1,5 ay sonra siyaha bürünen örtünün içerisinde çıkan yeşil filizler görenleri sevindirdi. Yanan bölgelerin neredeyse tamamında yeniden görülen yeşil bitki örtüsü doğanın kendi kendini yenilediğini gözler önüne serdi.

Bodrum, 1 Ağustos günü başlayıp 11 gün süren ve yaklaşık 12 bin hektarlık alanın zarar gördüğü yangın binlerce ağacı küle dönmüştü. Yangının ardından yaraların sarılmaya devam ettiği bölgede 45 gün sonra yanan bölgelere siyah bitki örtüsünün yerini yeşil bitki örtüsüne bırakmaya başladı. Yağmur yağmamasına rağmen 45 günlük kısa süre içerisinde yeniden hayat belirtisi görüldü. Küllerin arasından yeşeren filizler yavaş yavaş siyah bitki örtüsünün üzerine güneş gibi doğdu. Simsiyah orman tabanından yükselen yeşil renkli bitkiler umut ışığı olurken, bölgede yaşana halk ise yaralarını sarmaya devam ediyor.

Bodrum'da kül olan ormanlar yeniden yeşeriyor

Bodrum'da kül olan ormanlar yeniden yeşeriyor

Bodrum'da kül olan ormanlar yeniden yeşeriyor

Bodrum'da kül olan ormanlar yeniden yeşeriyor
İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan - Son Dakika Haberleri
Rus turistleri taşıyan midibüs alev alev yandı

Rus turistleri taşıyan midibüs alev alev yandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Tanem Sivar Şevval Şahin Acun Ilıcalı Burak Yamantürk
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Kerem Aktürkoğlu Nihat Özdemir Ali Palabıyık Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Selçuk Bayraktar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bodrum'da kül olan ormanlar yeniden yeşeriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 12:44:18. #1.11#