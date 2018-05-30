Bodrum'da Kruvaziyer Turizmi

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Mein Schiff 2" isimli kruvaziyer ile 2 bin 129 turist geldi.

Malta bayraklı 265 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Paşatarlası mevkisindeki iskeleye yanaştırıldı. Yunanistan'dan gelen gemide, çoğunluğu Alman 2 bin 129 yolcu ile 797 personel bulunduğu bildirildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, sahilde yürüyüş yaptı. Bazıları taksilerle ve bisikletlerle şehir turuna çıktı. Tarihi yerleri ziyaret edip alışveriş yapan turistler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Paşatarlası ve Kumbahçe plajında denize girip güneşlenenler de oldu.

İlçede yoğunluk oluşturan turistler esnafı da memnun etti.