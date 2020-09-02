Bodrum'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 5 işletmenin faaliyetleri durduruldu
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Bodrum'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 5 işletmenin faaliyetleri durduruldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı tespit edilen 5 işletmenin faaliyetleri durduruldu.

02.09.2020 22:19 | Son Güncelleme: 02.09.2020 22:24

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı tespit edilen 5 işletmenin faaliyetleri durduruldu.

Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçedeki denetimlerini sürdürdü.

Buna göre, Çarşı ve Yalıkavak Mahallesi'nde 1 işletme 1 gün, 1 işletme 4 gün, 3 işletme de süresiz kapatıldı.

Zabıta ekipleri, polis eşliğinde, "Fiziki mesafeye uyulmadığı, ruhsata aykırı faaliyet gösterildiği, salgın yönetimi ve çalışma rehberi kurallarına aykırı davranıldığı" gerekçeleriyle işlem yapılan 5 işletmeyi mühürledi.

Öte yandan klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici'nin, bu gece mühürlenen işletmelerden birinde sahne alacağı, ancak işletmenin bir günlüğüne mühürlenmesi nedeniyle programın iptal edildiği öğrenildi.

Bodrum'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 5 işletmenin faaliyetleri durduruldu

Kaynak: AA

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