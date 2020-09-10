Bodrum'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında kafe ve restoranlar denetlendi
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Bodrum'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında kafe ve restoranlar denetlendi

Bodrum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kafe ve restoranlarda kontrollere devam edildi.

Bodrum'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında kafe ve restoranlar denetlendi
10.09.2020 20:53 | Son Güncelleme: 10.09.2020 20:56

Bodrum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kafe ve restoranlarda kontrollere devam edildi.

İlçe merkezindeki eğlence yerleri ve restoranlarda denetim, Bodrum Sağlık Müdürlüğü, polis, zabıta, Turizm Danışma Bürosu ve bazı sivil toplum kuruluşu yetkililerinin katılımıyla oluşturulan ekip tarafından gerçekleştirildi.

Maske ve dezenfektan kullanımı, masalar arası mesafe, ateş ölçümü, genel hijyen, koronavirüs bilgilendirme afişi ve açıkta ürün satılıp satılmadığını konusunda kontroller yapan ekip, işlemelere bu konudaki uyarılarını tekrarlardı.Yapılan denetimlerde çoğunlukla kurallara uyulduğu görüldü.

Öte yandan toplu taşıma araçlarındaki denetime Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz da katıldı. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, kolluk kuvvetleri ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin eşlik ettiği Yılmaz, Cevat Şakir ve Neyzen Tevfik caddelerindeki işletmelerde alınan tedbirlerle ilgili inceleme yaptı.

Denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirten Kaymakam Yılmaz, "Daha önce de söylediğimiz gibi amacımız vatandaşlarımızı uyarmak. Ama ısrarla kurallara uymayanlara cezai işlem de yapıyoruz. Bu hastalık ortadan kalkıp rahatlayıncaya kadar denetimlere aynı ciddiyetle devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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