Bodrum'da Kovid-19 aşısı olmak isteyen vatandaşlar hastanede yoğunluğa neden oldu
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Bodrum'da Kovid-19 aşısı olmak isteyen vatandaşlar hastanede yoğunluğa neden oldu

Bodrum'da Kovid-19 aşısı olmak isteyen vatandaşlar hastanede yoğunluğa neden oldu
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronvirüs (Kovid-19) aşılamasının 40 yaşa düşmesiyle hastanede yoğunluk yaşandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronvirüs (Kovid-19) aşılamasının 40 yaşa düşmesiyle hastanede yoğunluk yaşandı.

Aşılama programına 40 yaş ve üzeri vatandaşlarla farklı meslek grupları dahil olunca, sırası gelenler Bodrum Devlet Hastanesinde yoğunluğa neden oldu.

Hastane yolunda araç ve yaya trafiği yaşanırken, yoğunluk gece boyunca sürdü.

Aşı olmak için sırada bekleyen bazı vatandaşlar ile aşısını olup hastaneden ayrılanlar, sabırla sıralarını beklediklerini belirterek, salgının atlatılabilmesi için herkesi aşılanmaya davet ettiler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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